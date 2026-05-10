タレント指原莉乃（33）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。後輩にイラッとしたことを明かした。

指原、若槻千夏が個室料理店でトークする番組。AIの話題で、ゲストの東野幸治が「使ってます？」と質問。「俺ジェミニ。ジェミニ使ってるけど、結局グーグルで検索するのと一緒なのよ。どう使ったらいいの？ジェミニは。AIは」と疑問を投げかけた。

指原は「難しいんですよね」としつつ、「調べごとも結局（グーグルを）経由して調べごとしてくれてるわけだから。自分で探した方が正しい情報ソースのものが見つかる可能性とかも高いんです」と持論。「だからたまに後輩にアドバイスとか注意をした時に『いや、でもチャットGPTはこうやって言ってて』ってスクショが送られてくるんです」と苦笑した。

東野が「本気で？」と絶句すると、指原も顔面パンチのジェスチャーを繰り出し「本気です。悪気なし。『でもチャットGPTはこう言ってるんですけど、その場合どうしたらいいですか？』みたいな」とあきれつつ語った。

指原は「そのチャットGPTはその子の意思に添った肯定的な、その子が喜ぶような道筋を立てててくれる場合もあるんです。もちろんやり方によっては正直なことを言ってくれる場合もあるけど、基本的には寄り添い型なんです」と東野に解説。「だからすごい肯定してくれるやつを送られてきて。人間頭悪くなると思います。これから」と話していた。