阪神・藤川球児監督が１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）を前に取材に応じ、２５年のドラフト１位・立石正広内野手と２３年同１位・下村海翔投手の現状を説明した。

９日のライブＢＰで立石は打席に立ち、下村は登板。指揮官は今後の見通しについて、「うまくコントロールしながら彼（立石）のデビューですよね。下村もそうですけど、デビューしていませんから。あまりそういう（デビューまでの）時間を長くというふうには、どちらの選手も…他の選手同様にきっかけというのが早く必要なのかなと思います。コンディションはすごく大事なので、冷静な判断としっかりした決断でいかなければと思っています。これはもう、最終決断は自分たちがする。選手たちは真っすぐやってくれたらいいです」と明かした。

立石は新人合同自主トレ中の右足の肉離れから復帰後、左手首を痛め、４月２１日には「右ハムストリングスの筋損傷」と発表されて再々離脱していた。下村は入団１年目に右肘のトミー・ジョン手術を受け、そこから、一進一退で地道なリハビリ。４月下旬には１軍練習に参加し、投球練習などを行っていた。

また、１軍にいる若手選手なども踏まえ「（１軍昇格が）チームにいい起爆剤になるようなタイミングなのか、こっちにいる選手も黙っていないだろうしね。切磋琢磨（せっさたくま）する」と、チーム力向上も求めた。