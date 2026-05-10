◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 横浜ＦＭ―鹿島（１０日・日産スタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は、今節にも２試合を残して１位を確定させる可能性がある。

まずは横浜ＦＭ戦の「勝利」が絶対条件となる。その上で

⑴▼「９０分勝利」の場合…２位ＦＣ東京が「ＰＫ負けもしくは９０分負け（勝ち点１以下）」となり、なおかつ３位町田が「９０分勝利を逃す（勝ち点２以下）」だった場合

⑵▼「ＰＫ勝ち」の場合…２位ＦＣ東京が「９０分負け（勝ち点ゼロ）」、なおかつ３位町田が「ＰＫ負けか９０分負け（勝ち点１以下）」だった場合

のいずれかが成立した場合に、１位が確定する。１位チームは西地区１位との優勝決定戦（第１戦３０ｏｒ３１日、第２戦６月６日）に進出する。

なお、ＦＣ東京は横浜ＦＭ―鹿島から遅れること１時間、午後３時のキックオフで東京Ｖと対戦。町田は午後５時のキックオフで千葉と対戦する。

ＰＫ戦の導入により、条件はややこしいものとなっているが、チームとしては「残り３試合で２勝すれば１位」という基準で意思統一したことを鬼木達監督が明かしている。他会場の結果に委ねることをせず、目の前の一戦に集中する構えだ。

横浜ＦＭ戦メンバーは以下の通り。

【スタメン】▼ＧＫ早川友基、▼ＤＦ濃野公人、植田直通、キムテヒョン、安西幸輝、▼ＭＦ樋口雄太、柴崎岳、松村優太、師岡柊生、▼ＦＷ鈴木優磨、レオセアラ

【控え】ＧＫ梶川裕嗣、ＤＦ津久井佳祐、小川諒也、小池龍太、ＭＦ三竿健斗、林晴己、荒木遼太郎、ＦＷ吉田湊海、チャヴリッチ