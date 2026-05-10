◇MLB ドジャース-ブレーブス(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのブレーク・スネル投手が日本時間10日のブレーブス戦で今季初登板しました。

サイ・ヤング賞を2度受賞(2018年、2023年)し、昨年のワールドシリーズ連覇にも貢献したスネル投手。今季は3月に左肩負傷で故障者リスト入りし、以降リハビリに取り組んでいました。

今季初登板のスネル投手は初回、マウリシオ・デュボン選手にヒットで出塁を許すと、四球やヒットなどで無死満塁のピンチを迎えます。4番のマット・オルソン選手をスライダーで空振り三振に抑えますが、次の対戦のショートゴロの間に1失点。それでも6番マイケル・ハリス選手はスライダーで空振り三振で抑え、失点を最小限にとどめました。

2回は先頭こそ空振り三振に抑えますが、連打や四球で2アウト満塁となります。このピンチでオジー・アルビーズ選手、オルソン選手にタイムリーを浴び、この回4失点。苦しい展開となりました。

3回は2アウトからキム・ヘソン選手のエラーによってランナーを背負いますが、最後はホルヘ・マテオ選手相手に128キロのカーブで勝負し、見逃し三振。3回を投げきったところでマウンドを降りました。

復帰登板となったスネル投手は、3回で77球を投げ、6安打5失点、自責点4の内容となりました。