そう、本当の地獄は義実家との食事の頻度。

妻が自分の実家に帰ることは制限するのに、義実家には毎週行かなければならないのです。なぜだなんだ！

しかも、そこにはトラブルメーカーの義父がいて…!?

>>【まんが】コレって離婚した方がいいですか？

(ウーマンエキサイト編集部)