ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「また実家帰ったの？ ガソリン代もったいなくない!?」夫がケチ過ぎ… 「また実家帰ったの？ ガソリン代もったいなくない!?」夫がケチ過ぎる！ 車で20分の移動にすら文句を言うのって普通じゃないよね？ 「また実家帰ったの？ ガソリン代もったいなくない!?」夫がケチ過ぎる！ 車で20分の移動にすら文句を言うのって普通じゃないよね？ 2026年5月10日 11時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ そう、本当の地獄は義実家との食事の頻度。妻が自分の実家に帰ることは制限するのに、義実家には毎週行かなければならないのです。なぜだなんだ！しかも、そこにはトラブルメーカーの義父がいて…!?>>【まんが】コレって離婚した方がいいですか？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】コレって離婚した方がいいですか？ 全部振り返った結果どう考えても妻が短気なだけ…子供ができて変わるんだな【夫から脱却できますか？ Vol.92】 新入社員「お茶お願いします！」妻「う、うん…」夫の会社の社員の話しぶりに違和感…その態度は何さま!?