「改革党」「緑の党」躍進

【ロンドン＝横堀裕也】英国の地方選で躍進したのは、右派ポピュリスト政党「改革党」に加え、左派「緑の党」だった。

背景にあるのは、労働、保守両党に対する強い不信感だ。英国は両党による伝統的な２大政党制から多党制の時代に入りつつある。

改革党のナイジェル・ファラージ党首は８日、圧勝した選挙結果を踏まえ、「あらゆる面において、英国の政治のあり方を根底から作り替えた。我が党に限らず、とても重要な日になった」と声を張り上げた。

ファラージ氏が勝ち誇ったのは、労働党と保守党それぞれの地盤で勝利を重ね、２大政党制を打ち破ったとの自負があるためだ。

緑の党もイングランドの議会選で３９２議席増の５３７議席を獲得するなど、躍進した。ザック・ポランスキー党首は８日、「２大政党制は終焉（しゅうえん）を迎えた」と強調した。

英国民は２０２４年の下院選で、１４年間にわたる保守党政権に見切りをつけ、労働党政権を誕生させた。

だが、スターマー政権の政策遂行能力は高いとは言えず、労働党も変化を求める国民の期待を裏切り続けた。こうした２大政党に対する失望が、改革党と緑の党の躍進の大きな要因になっているのが現状だ。

英紙ガーディアンは８日の分析記事で、「有権者がいくつかの政党を支持する形で分断されている状況は、どの政党にも難題を突きつけている」と指摘し、英国が多党制の時代を迎える中、各党が今後、難しい連立協議に直面するとの見方を示した。