USJが「チャーリー・ブラウンの描き方」を公開→「ツッコミどころが多すぎ」と話題「かんたん…？」「描けねーよ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが9日、パークの公式Xを通じ、「チャーリー・ブラウンの描き方」を公開した。
【画像】USJが公開「チャーリー・ブラウンの描き方」
黒板のビジュアルとともに、『PEANUT』のチャーリー・ブラウンを描くための4ステップを紹介。「黒板を見ながら描いたら、とっても簡単だね！」と伝えた。
しかし、ツッコミ多数。「うわー！！簡単！かんたん…？？？？？？」「描けねーよ」「最後が突然レベルアップしてる」「そうわならんやーがーい！ツッコミどころが多すぎる笑笑」など、多数の声が寄せられている。
【画像】USJが公開「チャーリー・ブラウンの描き方」
黒板のビジュアルとともに、『PEANUT』のチャーリー・ブラウンを描くための4ステップを紹介。「黒板を見ながら描いたら、とっても簡単だね！」と伝えた。
しかし、ツッコミ多数。「うわー！！簡単！かんたん…？？？？？？」「描けねーよ」「最後が突然レベルアップしてる」「そうわならんやーがーい！ツッコミどころが多すぎる笑笑」など、多数の声が寄せられている。