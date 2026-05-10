◇ナ・リーグ ドジャース―ブレーブス（2026年5月9日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、本拠でのブレーブス戦に「1番・DH」で出場。3打席目まで無安打と、快音は響かなかった。

豪腕の投球に苦しんだ。ブレーブスの先発は23年に20勝、281奪三振で最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得したストライダー。今季は左腹斜筋の故障で開幕をIL（負傷者リスト）で迎えたが、今月3日（同4日）のロッキーズ戦で初登板。この日が今季2度目の登板となった。

初回無死からの第1打席は96.9マイル（約155.9キロ）内角直球を捉えられず空振り三振。3回2死からの第2打席は外角チェンジアップにタイミングを外され、一ゴロに倒れた。

さらに6回無死からの第3打席では95.6マイル（約153.8キロ）内角高め直球にバットは空を切り、3球三振。チームとしても6回までわずか1安打に封じられ、豪腕を攻略することはできなかった。

大谷は6日（同7日）のアストロズ戦の第2打席で自己ワーストを更新中だった連続打席無安打を「25」で止める二塁打を記録。同戦で6試合ぶり10度目のマルチ安打をマークすると、前日8日（同9日）のブレーブス戦では、1−1で迎えた5回2死二塁の場面で24年サイ・ヤング賞左腕のセールから右前へ決勝の適時打。4打数1安打ながら、持ち味の勝負強さを発揮した。

前日の試合後、ロバーツ監督は好投手から放った決勝打を評価し「「翔平はいい状態にあると思う。明日の翔平についても、私はとても良い感触を持っている」と復調に確信を得ていた。