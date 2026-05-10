プレーオフ進出まであと1勝に迫ったホーネッツがチャールズ・リーHCと延長契約

5月8日（現地時間7日）。シャーロット・ホーネッツが、チャールズ・リーHC（ヘッドコーチ）と延長契約を結んだことを発表した。

就任2年目の今シーズン。リーHCは昨シーズンの19勝63敗から25勝を上乗せし、ホーネッツをイースタン・カンファレンス14位から9位の44勝38敗へ導き、プレーイン・トーナメントへ進出。

マイアミ・ヒートとのプレーイン・ゲームを制したホーネッツは、オーランド・マジックとの第8シード決定戦を90－121で落とした。そのため、10シーズンぶりのプレーオフにはあと一歩届かなかったが、前シーズンから25勝の上昇はフランチャイズ史上最大の増加となった。

ホーネッツは、ラメロ・ボール、マイルズ・ブリッジズ、ブランドン・ミラー、コン・カニップルの主軸にジョシュ・グリーン、グラント・ウィリアムズ、トレイ・マンが来シーズンも契約下にいて、ビッグマンのムサ・ディアバテの契約がチームオプションになっている。

ディアバテのオプションを行使すれば、今シーズン中盤以降に成功を収めた先発陣（ボール、ミラー、カニップル、ブリッジズ、ディアバテ）をキープできるだけに、来シーズンに2016年を最後に遠ざかっているプレーオフへ出場したいところ。

「チームが進む方向性と、明るい未来を楽しみにしています。このチームの選手たちは成長への強い意欲を示してくれており、ともに築き上げているカルチャーを誇りに思います」と、リーHCはリリースを通じてコメントしている。