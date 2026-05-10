誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

櫻井文雄さん（Sakura_Photo 副業カメラマン）

製品名

キヤノン EOS-1D Mark IV

使用期間

2012年～2018年

購入理由

子供のサッカーを撮り始めたのがきっかけで、EOS Kiss Digital Nから少しずつ機材をステップアップさせてきました。子供も大きくなり「高校サッカー選手権をスタジアムのピッチサイドから撮ってみたい！」という大きな目標ができ、当時の自分の腕前にそぐわないと思いつつも、コツコツ資金を貯めて思い切って手に入れたのがこのカメラです。

印象に残っていること

普段はスポーツ撮影がメインだったので、連写性能や焦点距離を重視していましたが、試合会場でプロのカメラマンが構える「1D」の姿を見るたび、どんどん憧れが強くなって……。まさに私にとって「いつかは手にしたい夢の機種」でした。

意を決してMark IVと「サンニッパ（300mm F2.8L）」を手に入れ、初めてスタジアムでファインダーを覗いた時のあの感動は、今でも忘れられません。

縦グリップ一体型のボディは、とっさの縦位置撮影もスムーズで、操作ボタンの位置も絶妙。慣れてしまえば本当に使いやすい1台でした。サッカーは雨でも試合があるので、タフなこのカメラには何度も助けられました。「雨の日にしか撮れないシーンが必ずある」と信じて、自分も機材もずぶ濡れになりながら夢中でシャッターを切ったのは、今では懐かしい思い出です。

ずっしりと重くて持ち歩きや片手持ちは一苦労でしたが、あの重量感、操作感、そしてファインダー越しに見る世界とシャッター音。どれをとっても私にとって最高の相棒でした。

忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ～ 募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp