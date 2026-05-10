「えっぐいな」「芸術やん」リバプールのオランダ代表MFが決めた鮮烈ゴラッソにファン驚愕！「日本戦ではやめて」「どうやって止めんだよ」
現地時間５月９日に開催されたプレミアリーグの第36節で、遠藤航が離脱中のリバプールはチェルシーとホームで対戦。１−１で引き分けた。
この一戦で、圧巻の先制ゴールを決めたのがオランダ代表MFのライアン・フラーフェンベルフだ。
６分、ペナルティエリア外の左寄りでボールを受けると、巧みなトラップから右足を一閃。正確なコントロールショットをファーサイドに叩き込んでみせた。
この鮮やかなゴラッソに、SNS上では次のような声が上がった。
「ほんま上手いな」
「えっぐいな」
「コントロールショット綺麗すぎた」
「W杯ではやらないでください」
「あのトラップからのシュート芸術やん」
「それ日本戦ではやめてね」
「やべえよ。どうやって止めんだよ」
「完全にストライカーみたいだった」
「オランダ戦日本うまく守ってたけど、終盤にフラーフェンベルフのミドルシュートにやられる未来が見える」
北中米ワールドカップの初戦で日本代表と対戦するオランダ代表でも主力を担う23歳は、注意すべき存在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールのオランダ代表MFが決めた正確なミドル弾
この一戦で、圧巻の先制ゴールを決めたのがオランダ代表MFのライアン・フラーフェンベルフだ。
６分、ペナルティエリア外の左寄りでボールを受けると、巧みなトラップから右足を一閃。正確なコントロールショットをファーサイドに叩き込んでみせた。
この鮮やかなゴラッソに、SNS上では次のような声が上がった。
「えっぐいな」
「コントロールショット綺麗すぎた」
「W杯ではやらないでください」
「あのトラップからのシュート芸術やん」
「それ日本戦ではやめてね」
「やべえよ。どうやって止めんだよ」
「完全にストライカーみたいだった」
「オランダ戦日本うまく守ってたけど、終盤にフラーフェンベルフのミドルシュートにやられる未来が見える」
北中米ワールドカップの初戦で日本代表と対戦するオランダ代表でも主力を担う23歳は、注意すべき存在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールのオランダ代表MFが決めた正確なミドル弾