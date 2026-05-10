25歳の森保J戦士が驚異の４ゴール！それと同時に大きな注目を集めているのは？「お互いにヤバすぎ」「びっくりする」
今季最終戦で大爆発だ。
現地５月９日に開催されたフランス２部の最終節で、中村敬斗と関根大輝を擁するスタッド・ドゥ・ランスは、ポーとホームで対戦。５−３で打ち合いを制した。
中村はなんと４ゴールをマーク。39分、49分、61分に得点してハットトリックを達成すると、76分には関根のアシストでネットを揺らした。
森保ジャパン戦士の無双ぶりが際立つ一方、同時に注目を集めているのが、フランス２部の守備力である。両軍合わせて８ゴールが生まれたなか、緩さを指摘する声が少なくない。
中村が88分に大歓声を受けながらベンチに下がった後、S・ランスが90＋２分に浴びた３失点目は、守護神のあまりに軽率なミスを突かれてのものだった。
『DAZN』がYouTubeでハイライト映像を公開したところ、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「なんや最後のキーパーのパス」
「最後締らんなぁ」
「ディフェンスが酷い」
「もし本当にオフサイドがないのなら、お互いにラインの意識がヤバすぎる」
「びっくりする」
「中村の３点目とかずっとフリーだぞ」
「中村はもっと上を目指せる逸材」
「今回昇格しなかったけど流石に出してくれるよな」
北中米ワールドカップでの活躍も期待される中村は、今季の得点数を14に伸ばしたものの、S・ランスは６位で終わり、プレーオフ圏の５位以内に入れなかった。フランス２部で別格の存在感を放つ25歳は、来季どこでプレーするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗が衝撃４ゴールの一方…
現地５月９日に開催されたフランス２部の最終節で、中村敬斗と関根大輝を擁するスタッド・ドゥ・ランスは、ポーとホームで対戦。５−３で打ち合いを制した。
中村はなんと４ゴールをマーク。39分、49分、61分に得点してハットトリックを達成すると、76分には関根のアシストでネットを揺らした。
森保ジャパン戦士の無双ぶりが際立つ一方、同時に注目を集めているのが、フランス２部の守備力である。両軍合わせて８ゴールが生まれたなか、緩さを指摘する声が少なくない。
『DAZN』がYouTubeでハイライト映像を公開したところ、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「なんや最後のキーパーのパス」
「最後締らんなぁ」
「ディフェンスが酷い」
「もし本当にオフサイドがないのなら、お互いにラインの意識がヤバすぎる」
「びっくりする」
「中村の３点目とかずっとフリーだぞ」
「中村はもっと上を目指せる逸材」
「今回昇格しなかったけど流石に出してくれるよな」
北中米ワールドカップでの活躍も期待される中村は、今季の得点数を14に伸ばしたものの、S・ランスは６位で終わり、プレーオフ圏の５位以内に入れなかった。フランス２部で別格の存在感を放つ25歳は、来季どこでプレーするのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】中村敬斗が衝撃４ゴールの一方…