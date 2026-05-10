この映像は1964年（昭和39年）に撮影されたものですが、撮影場所の資料が残されていません。女性たちが作っているのは「肥後ブタ」という郷土玩具。しかし「肥後ブタ」という名前、あまり聞いたことがありませんね。当時のニュースはこう伝えています。

【写真を見る】.謎の郷土玩具「肥後ブタ」【昭和39年・1964年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本

「これまであまり知られていなかった郷土玩具「肥後ブタ」が、先に広島市で行われた熊本県物産観光展で好評を博し、いま盛んに生産がおこなわれています。



材料のソテツの実の自然な色とこの人形の持つ独特の愛嬌が人気を呼び、最近になって一般にも認められるようになったものです。ソテツの実に可愛い耳と足がつけられ、目鼻を書き込むと出来上がりです。そのユーモラスな表情で子供からお年寄りまで人気を集め、毎日熊本をはじめ、雲仙、別府などの観光地から注文が殺到しているということです」

「これまであまり知られていなかった」ということはそれなりに歴史のある玩具なのだと思われますが、どこでいつ頃から作られていたものなのか、調べても有力な情報は見つかりませんでした。RKKが「肥後ブタ」について報じているのはあとにも先にもこれ一回きり。本当に「郷土玩具」なのか、本当に売れていたのか。そして誰がどこで作っていたのか。残念ながら、当時の映像とニュース原稿からその正体を明らかにするのは困難なようです。