『魔女の宅急便』顔そっくり！終盤に粋な演出 デッキブラシ貸したおじさんのシーン「後ろの方に注目してみて」
アニメ映画『魔女の宅急便』が8日、日本テレビ「金曜ロードショー」で放送された。金曜ロードショーの公式Xでは、終盤のデッキブラシを貸したおじさんが自慢げに話すシーンに、小ネタがあることが明かされた。
【画像】宮崎駿監督そっくりキャラ登場！公開された『魔女の宅急便』場面カット
公式Xでは「おじいさん「あのデッキブラシはわしが貸したんだぞ！」 自慢げに話している後ろの方に注目してみてください。画面の右上にいる眼鏡をかけた男性…誰かに似ていると思いませんか？」と場面カットを公開。
続けて「そう、制作当時の宮崎駿監督にそっくり！！作品のパンフレットでも「きっとご本人の知らないまに、アニメーターの人が、いたずらしたのかもしません」と紹介されています」と伝えた。
『魔女の宅急便』の原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ、見知らぬ町へ。一人前の魔女になるための修業の日々が始まる。期待に胸膨らませていた新生活だが、思うようにはいかないことも。そんな中で、さまざまな人との出会いを通じ、成長していく姿が描かれる。
1989年にスタジオジブリによるアニメーション映画が公開され、今もなお愛され続けている。
【画像】宮崎駿監督そっくりキャラ登場！公開された『魔女の宅急便』場面カット
公式Xでは「おじいさん「あのデッキブラシはわしが貸したんだぞ！」 自慢げに話している後ろの方に注目してみてください。画面の右上にいる眼鏡をかけた男性…誰かに似ていると思いませんか？」と場面カットを公開。
『魔女の宅急便』の原作は児童文学作家・角野栄子による同名小説。魔女の血を引く13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、黒猫ジジとともに故郷を離れ、見知らぬ町へ。一人前の魔女になるための修業の日々が始まる。期待に胸膨らませていた新生活だが、思うようにはいかないことも。そんな中で、さまざまな人との出会いを通じ、成長していく姿が描かれる。
1989年にスタジオジブリによるアニメーション映画が公開され、今もなお愛され続けている。
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