俳優の大竹一重が１０日、東京・座・高円寺２で出演する舞台「夢の国のちびっこバク」に、「子ども食堂」を利用する子供たちを招待。この日千秋楽を迎え、公演前に取材に応じた。

大竹は、歌手の小林幸子やタレントのコロッケがアンバサダーを務める「ＮＰＯ法人こどもピースネットワーク」でも活動しており、「子ども食堂」や被災地への支援を行っている。

同団体での活動は、自身の過去が背景にあると明かし、「小学校２年生の時に両親が離婚してまして、母が女手一つで育ててくれた。ずっと母の苦労を見てきましたし、母子家庭とかそういった方々のところに何か力になれれば」と語った。

同舞台は９、１０日の２日間で４公演が行われ、「子ども−」を利用する子供たちなど計約２０人を招待。「見てもらったお子さんと、いつか共演できたらすてきだなと思います」と期待した。

また、大竹は演劇ユニット「あ・うん♡ぐるーぷ」で時代劇を演じることが多く、「本格時代劇が少なくなっていますから、それを継いでくれる次世代の人を育てることができたら…という夢はあります」と話した。

大竹は１９９４年にミス日本の部門賞を受賞すると、写真集「ひとえ」が大ヒット。同年の俳優デビュー後は東映Ｖシネマへの出演が続き、「Ｖシネマの女王」と称された。