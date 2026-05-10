お父さんが就寝前に「誰かお父さんと寝ませんか」とたくさんいる猫さんたちに問いかけてみると……。衝撃の塩対応ぶりがTikTokで348万回以上再生され、「誰か行けよの雰囲気やばい」「目閉じるんめっちゃおもろい」「この空気、PTAの役員決めなんよw」といった声が寄せられました！

【動画：『誰かお父さんと寝ませんか』→猫たちに聞いてみると…涙が止まらない『まさかの反応』】

お父さんが「一緒に寝ませんか」と聞くと…

TikTokアカウント「うちの猫」では、保護猫さんたちを多頭飼いしている様子が紹介されています。

この日は、お父さんが就寝する際に猫さんたちに「誰かお父さんと寝ませんか」と尋ねてみたのだそう。しかし、猫さんたちの反応は……

無反応！誰ひとりとして動こうとも、返事をしようともしません！再び「お父さんと寝るにゃんこはいませんか？」と聞いても……

なんと返事をするどころか、目を逸らされてしまいました……。まさに“塩対応”です。

個性が垣間見える猫さんたちの反応

そこでお父さん、作戦を変更します。その名も「ご指名作戦」！まずは、テレビの上にいるうめちゃんから！

「一緒に寝てや～」とうめちゃんに尋ねると、なんと目を閉じて抵抗の意志を見せたうめちゃん。え、そんなに？

他の猫さんたちも名指しでお願いされているのに、全く反応を見せてくれません。

しかし、ずっと正面からお父さんを見つめている子が1匹……そう、つっちゃんです！お父さんも「つっちゃんなら……」と声をかけてみますが……

なぜか微動だにしないつっちゃん！これは「行きません」という抵抗なのでしょうか……。

一緒に寝てくれるの！？と思いきや…

その後も誰ひとりとしてお父さんと寝ようとしてくれない猫さんたち。しかし、ある瞬間、ひーくんが1番上から降りてきてくれたのです！とうとうお父さんと一緒に寝てくれる子が現れました！

そのまま寝室に入っていくひーくん。お父さんもとっても嬉しそうだったとか！ところが……

お父さんがベッドに横になった姿を確認して、すぐに退散してしまいました！これは「もういいから、早く寝てくれ」ってこと！？

衝撃的なほど塩対応な猫さんたちの反応は、 TikTokでも大反響！「誰か行けよの雰囲気やばい」「目閉じるんめっちゃおもろい」「この空気、PTAの役員決めなんよw」など、ユニークなコメントが殺到しました！

TikTokアカウント「うちの猫」では、今回紹介したような愉快で賑やかな猫さんとご夫婦の日常が更新されています。ぜひ他の日の投稿も覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちの猫（@userzlgz6qh2i8）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。