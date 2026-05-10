北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」は、創業50周年を記念した「大感謝祭」を5月14日から6月3日まで、全国の店舗で開催する。対象メニューの注文客を対象にスクラッチ企画を実施し、50周年限定の「資グッズ」などを用意する。

今回の大感謝祭期間中は、「資さん選べるしあわせセット」を注文した人を対象に「大感謝祭スクラッチ」を配布。店舗で結果を確認できる形式で、50周年限定デザインの「資ジャン」「資キャップ」「資Tシャツ」などが用意される。





「資ジャン」※各店舗1着限定（写真：資さんうどん）

「資キャップ」※各店舗2名（写真：資さんうどん）

「資Tシャツ」（背中）※各店舗5名（写真：資さんうどん）

「資さんてぬぐい」※各店舗10名、デザインの選択は不可（写真：資さんうどん）

このほか、同社では50周年特別企画として、利用客から「資さんの思い出」やメッセージを募る「みんなの資さん展」も実施している。

資さんうどんは1976年に創業した、「北九州のソウルフード」として知られるうどんチェーン。「肉ごぼ天うどん」や「かしわうどん」などを看板メニューにしており、店舗で出汁を取る“手作り”へのこだわりや、年間約680万個を販売する名物「ぼた餅」でも知られている。

（写真：資さんうどん）

現在は北九州市を中心に、1都2府16県で100店舗以上を展開。関西でも出店拡大が続いており、4月には京都府初出店となる「松井山手店」（京都府八幡市）をオープン。兵庫県では西宮市初出店となる「西宮神楽店」も開業した。