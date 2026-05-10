WBO世界ヘビー級タイトルマッチ

ボクシングのWBO世界ヘビー級タイトルマッチが9日（日本時間10日）、英国マンチェスターで行われ、挑戦者のダニエル・デュボア（英国）が王者ファビオ・ワードリー（同）に11回TKO勝利。2度ダウンを喫しながら大逆転し、ファンの間にも衝撃が走った。

1回開始10秒、ワードリーのフックが頭をかすめ、デュボアがいきなりダウンする波乱の展開。デュボアは3回にも右フックを被弾してダウンした。

だが、元WBA、IBF王者がここから大逆襲。中盤からワードリーを鼻から出血させ、11回にはふらふらになったワードリーに強烈な右を当て、追撃しようとしたところでレフェリーが試合を止めた。

スポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが、「見逃した方のために、我々はヘビー級史上最高の試合の一つを目撃した」として7回の打ち合いの動画を投稿すると、海外ファンから様々な声が上がった。

「信じられない戦いだ」

「なんて残酷なKO劇だ！！」

「デュボアは別次元にいる」

「これは戦争と同じだ」

「今まで見た中で最も恐ろしい戦いだ」

「黒曜石の顎を持っているだろ」

「間違いなく今年最高の試合だ」

「両ボクサーに敬意を送るよ」

戦績はデュボアが23勝22KO3敗。ワードリーはプロ初黒星で20勝19KO1敗1分けとなった。



（THE ANSWER編集部）