日本テレビ入社2年目の五十嵐にいかアナウンサーが9日、自身のインスタグラムを始めたことを報告した。



【写真】学生時代のノースリショット

「日本テレビアナウンサーの五十嵐にいかです!! この度Instagram を始めることになりました これから、よろしくお願いいたします」と投稿。「大学1年生の頃、『アナウンサーを目指して13年目の女子大学生』として始めたこのアカウント。」と以前使用していたアカウントを再開したようだ。



続けて「就職活動を経て、日本テレビでアナウンサーになることができました。2年目を迎え、多くの学びと素晴らしい出会いに恵まれていることに心から感謝しております。これからも、責任をもって情報をお伝えできるように精進します。」と抱負を記した。



最後に「写真は日本テレビ入社時と大学入学時のもの」とつづり、入社１年目の初々しい姿と黒のノースリーブで笑みを浮かべる学生時代のショットを添えた。



五十嵐アナは千葉県出身。早稲田大学卒業後、2025年に日本テレビに入社した。



フォロワーからは「インスタ開設おめでとうございます」「これからもたくさん応援しています」「可愛い美しい」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）