第２子を出産したモデルで女優・冨永愛（４３）のパートナーで俳優の⼭本一賢が、赤ちゃんの誕生を報告した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し「息子が産まれた」と男児であると公表。⼭本が赤ちゃんを抱っこし、冨永が優しいまなざしを向けている３ショットを披露した。

「お父さんお母さん、俺を産み育ててくれてありがとう。俺の息子を産み毎日面倒を見てくれている愛さんにありがとう。俺を支えてくれている周りの人達にありがとう」と冨永や両親に感謝。

「身勝手で自由奔放な俺だけど、せめて自分で選んだ"道"と、自分が選んだ"人"にだけは真面目でいたいな。自分の尺で一生懸命がんばるよ」と心境を記し、「それにしても、女はやっぱすげぇや。敵わん」と冨永への尊敬の思いをつづった。

冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・冨永章胤（あきつぐ、２１）を出産。０９年に離婚した。そして昨年１２月に妊娠を公表し、お相手は俳優の⼭本一賢であると明かした。今月７日に第２子出産を報告した。