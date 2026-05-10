北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。８大会連続８度目のＷ杯に臨む森保ジャパンのメンバー２６人が決定する。スポーツ報知では、過去のW杯メンバー発表のドラマを振り返る。今回は、２０１０年南アフリカW杯。

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１０年南アフリカ大会を戦う２３人のメンバー発表会見で、５００人の報道陣が詰めかけた会場がどよめいた。日本代表の岡田武史監督が、ＧＫの３番目に「川口」の名前を読み上げたからだ。

川口能活は前年の０９年９月に右足を骨折し、Ｗ杯イヤーは公式戦に出場どころか、ベンチ入りすらしていない状態だった。それでも、岡田監督は「第３ＧＫとなるが、川口のリーダーシップ、選手に一目置かれている存在はどうしてもチームに必要だと考えた」。２３人中１５人が初選出だったことも踏まえ、日本の最年長記録（当時）３４歳８か月２５日でＷ杯メンバー入りしたベテランに、精神的支柱としての役割を託してサプライズ選出した。

また、会見中に指揮官が「表現は悪いかもしれないが、はえがたかるように何度も何度もチャレンジする」と、なりふり構わずに戦う覚悟を示したように、試合展開次第では超守備的な戦術構想を持っていることから、５人のＦＷのラスト１枠には“守備的ＦＷ”として、豊富な運動量を誇る矢野貴章を抜てき。岡田監督の色がよく表れたメンバー選考となった。

過去の３大会と比較すると、２３人の平均年齢（発表時）は２７・７歳で４大会中で最も高かったメンバーで臨んだ本大会は、Ｗ杯直前の５月の親善試合で４連敗を喫し下馬評は低かったが、攻撃的なスタイルから堅守速攻へとシフトし、２勝１敗で１次リーグ突破。決勝トーナメント１回戦でパラグアイにＰＫ戦の末敗れたが、１６強進出という堂々の結果を残した。

【南アフリカ大会メンバー】

▼ＧＫ 川口能活、楢崎正剛、川島永嗣

▼ＤＦ 中沢佑二、田中マルクス闘莉王、岩政大樹、駒野友一、今野泰幸、長友佑都、内田篤人

▼ＭＦ 中村俊輔、稲本潤一、遠藤保仁、中村憲剛、松井大輔、阿部勇樹、長谷部誠、本田圭佑

▼ＦＷ 玉田圭司、大久保嘉人、矢野貴章、岡崎慎司、森本貴幸