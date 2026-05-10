ホラン千秋、「下着を2日着る」節約術に「何が汚くなるんですか？」→手ぶりに総ツッコミ「Nスタ終わったからって…」
ホラン千秋がきょう10日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：30）に出演。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」という節約術に持論を展開。共演者らから総ツッコミを受ける。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
10日放送回のゲストは、安藤美姫のほか、くっきー！（野性爆弾）とお見送り芸人しんいち。黒田にしんいちとの結婚を勧められたホランは、「誰でもいいから独身者同士をくっつけようとするのやめて」と猛クレーム。その後、しんいちも巻き込んで恒例のトークバトルに発展する。
最初の企画は、GW直後だからこそ聞きたい「公共交通機関のもんく」。「イヤホンの音漏れ」「体当たりおじさん」「過度なイチャつきカップル」「観光客の巨大スーツケース」「ポテチをぶちまけた乗客」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。続いての企画は、物価高のご時世を反映する「ちょっとやりすぎ!?節約術」。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」「ペットボトルで光熱費を浮かせる」など、VTRで紹介する「賛否ある節約術」を、スタジオメンバーが「やりすぎ」と「OK」の札で判定する。
黒田は、下着を２日着ることがどうしても納得できない様子で、「オッサンは汚い。１日2回履き替えてもいいぐらい」と力説すると、ホランが「何が汚くなるんですか？同じものなのに」と質問。その際のホランの手ぶりに一同騒然。「Nスタ終わったからって気を抜き過ぎや！」と総ツッコミを受ける事態に。
【番組カット】それぞれの”もんく”を語るゲスト（10日放送回）
なるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日（3日・10日・17日・31日）に、全4回にわたって放送する。
最初の企画は、GW直後だからこそ聞きたい「公共交通機関のもんく」。「イヤホンの音漏れ」「体当たりおじさん」「過度なイチャつきカップル」「観光客の巨大スーツケース」「ポテチをぶちまけた乗客」など、街行く人々からさまざまなもんくが飛び出す。続いての企画は、物価高のご時世を反映する「ちょっとやりすぎ!?節約術」。「洗濯回数を減らすために下着を2日着る」「ペットボトルで光熱費を浮かせる」など、VTRで紹介する「賛否ある節約術」を、スタジオメンバーが「やりすぎ」と「OK」の札で判定する。
黒田は、下着を２日着ることがどうしても納得できない様子で、「オッサンは汚い。１日2回履き替えてもいいぐらい」と力説すると、ホランが「何が汚くなるんですか？同じものなのに」と質問。その際のホランの手ぶりに一同騒然。「Nスタ終わったからって気を抜き過ぎや！」と総ツッコミを受ける事態に。