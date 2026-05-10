畑芽育＆志田未来W主演の『エラー』伏線回収のヒント 注目4人の過去描く限定コンテンツ配信
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）のポッドキャスト限定オーディオコンテンツが、10日正午から配信スタートした。
【場面カット】畑芽育＆志田未来W主演『エラー』第5話より
同作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
オーディオコンテンツでは、物語がはじまる前の登場人物たちの半生が特別公開される。脚本家・弥重早希子氏が、人物設定メモをもとに、バックストーリーとしてリライトした。聴くと、ドラマをもっと深く楽しめる。
ユメ、未央、佐久間健司、大迫美郷の4人について、それぞれの人生にどんなエラーがあったのか、ドラマ本編の伏線を回収するヒントもふんだんに盛り込まれる。本編でナレーションを務める知念ゆり菜がボイスアクトを務める。
ユメの幼少期の母との思い出や、転落現場から家に帰った後の日常を装おうとする姿、未央がどうして“あの日”母との食事を断ったのか、佐久間がユメを好きになった理由、未央の母・美郷がなぜ遺書を書くことになったかについても語られる。
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 中田ユメのこと
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 大迫未央のこと
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 佐久間健司のこと
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 大迫美郷のこと
ポッドキャスト（ABCラジオ）、ABCマガジン（記事）より
【場面カット】畑芽育＆志田未来W主演『エラー』第5話より
同作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
ユメ、未央、佐久間健司、大迫美郷の4人について、それぞれの人生にどんなエラーがあったのか、ドラマ本編の伏線を回収するヒントもふんだんに盛り込まれる。本編でナレーションを務める知念ゆり菜がボイスアクトを務める。
ユメの幼少期の母との思い出や、転落現場から家に帰った後の日常を装おうとする姿、未央がどうして“あの日”母との食事を断ったのか、佐久間がユメを好きになった理由、未央の母・美郷がなぜ遺書を書くことになったかについても語られる。
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 中田ユメのこと
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 大迫未央のこと
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 佐久間健司のこと
・ ドラマ『エラー』バックストーリー 大迫美郷のこと
ポッドキャスト（ABCラジオ）、ABCマガジン（記事）より