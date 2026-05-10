◇NBA西PO準決勝・第3戦 レイカーズ108ー131サンダー（2026年5月9日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が9日（日本時間10日）、西プレーオフ（PO）準決勝・第3戦の本拠地サンダー戦に先発出場した。PO最多タイの5本の3Pシュートを決めるなどチーム最多21得点の躍動。しかしチームは逆転負けを喫した。3連敗でPO準決勝突破へ“崖っぷち”となった。

3連敗が許されない大事な一戦で八村が大暴れした。第1Q開始早々に左ウイング付近から3Pシュートを沈めてチーム初得点をマークした。残り5分28秒には右ウイング付近から3Pシュートを決めた。残り1分55秒には左コーナーから3Pシュートを沈めて、このクオーターはミスなしで全ての3Pシュートを決めきった。残り1分38秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り9分23秒からコートに立つと、残り8分39秒に右コーナーからカッティング。ゴール下でダンクを叩き込んだ。残り6分32秒には右ウイング付近から3Pシュートを決めた。

第3Qはスタートから出場。残り4分1秒で左コーナーから3Pシュートを決めて後半初得点。このクオーターはフル出場した。

勝負の最終Qはベンチスタート。残り10分35秒から途中出場すると、残り7分42秒でトップからステップバックのジャンプショットを決めた。しかし勝利にはつながらなかった。

八村は38分42秒出場。チーム最多21得点5リバウンド4アシストをマークした。シュートは14本試投で7本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは8本試投で5本成功。3P成功率は62.5％という高確率をキープした。

チームは前半59―57と2点リードで折り返した。しかし第3Qに悪夢が待っていた。残り10分1秒から2―15のランを決められて逆転を許して突き放された。最終Qも勝ち越すことは出来ず逆転負け。PO準決勝3連敗となった。

11日（同12日）に本拠地で第4戦を迎える。負ければ4連敗で準決勝敗退となる大一番となった。