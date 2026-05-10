100均で目が合っちゃった！「ブラブラする足がたまらん♡」買わずにはいられない500円家電

ダイソーをパトロール中に、可愛すぎるアイテムと目が合ってしまいました…！今回ご紹介するのは『センサーライト（雲）』。雲をモチーフにしたゆる可愛いキャラクターのセンサーライトです。棚に置くと、ブラブラ揺れる足がチャームポイント♡3段階で明るさの調整も可能で、見た目の可愛さに反して機能的です！

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商品情報

商品名：センサーライト（雲）

価格：￥550（税込）

使用電池：単4形乾電池×3本（別売）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480837055

ダイソーで見つけて一目惚れ♡『センサーライト（雲）』が可愛すぎる！

ダイソーの電気小物売り場で可愛すぎるアイテムと目が合い、思わずカゴにINしてしまいました…！今回ご紹介するのは『センサーライト（雲）』という商品。

ゆる可愛い雲のキャラクターがモチーフのセンサーライトです。価格は550円（税込）です。

デザイン性の高さだけでなく、このライトは電池式なのが良いところ！別売の単4形乾電池を3本使用します。

コードレスなうえ充電式ではないので、電池さえあればどこでも使いやすいのが嬉しいです。

振動に反応するタッチセンサーが搭載されており、底部の電源ボタンをONにした状態で、ポンと叩いてON／OFFを切り替えられます。本体をやさしく叩くだけで操作でき、感度も良好です。

ふんわりと光が広がるので、寝室のサイドテーブルやリラックスタイムの明かりにぴったり。インテリアに溶け込む明かりで使いやすいです。

本体はシリコーン樹脂製で、ぷにぷにとしたやわらかい触感。見た目の可愛さだけでなく、触れることでも癒やされます♡

足が揺れる仕様がたまらない！やさしい光と可愛い見た目に癒される♡

ちょこんと座ったような姿で、足がプラプラと揺れる仕様なのもチャームポイント。お部屋に置いておくだけで雰囲気がパッと明るくなる、可愛いマスコットキャラ的アイテムです！

点灯させずに出しっぱなしにしておいても可愛いデザイン。置き物として飾っても癒されます。

可愛い見た目に反して、想像以上に機能的！弱点灯・中点灯・強点灯の3段階に明るさを調整することが可能です。

連続点灯時間は、弱で15時間、中で8時間、強で4時間とされています。電池の種類により異なる場合もあります。

枕元に置いて、寝る前の読書やスマホタイムに。やさしい触感と暖色の光で、一日の疲れをリセットする癒やしグッズです！

ダイソーで『センサーライト（雲）』を見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。