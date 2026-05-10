「何度も結びなおすのが面倒…」お出かけのイライラを解消する100均シート

靴ひもを結びなおしたのに、また少し歩いたらほどけてる…。ウォーキングはもちろん、旅行などでたくさん歩く日に地味にストレスになりますよね。そこで活躍してくれるのが、セリアのサポート商品。透明な小さなストッパーを付けるだけで、格段にほどけにくくなるんです！実際に使ってみたので、早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：靴ひもストッパー 2個入

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦18×横42mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446060581

もうあのイライラとはおさらば！セリアで出会ったアイディア商品

筆者は数駅程度であれば歩いたり、ライブに行ったりとアクティブに動くのが好きなのですが、そこで地味にストレスになっているのが靴紐…。お気に入りのスニーカーを履いているのですが、どうも靴紐がほどけやすく気になっていました。

そこで出会ったのがセリアの『靴ひもストッパー 2個入』。筆者の訪れた店舗では、シューケア用品売り場に並んでいました。

110円（税込）で2個入りなので、1足分入っています。素材はやわらかいTPUで、靴ひもをこの穴に通すことでほどけにくくなるというアイディア商品なんです！

面倒な手間なし！デザインを損なわない優秀サポートアイテム

靴に通した紐を、まずは上の穴に通していきます。外側から通して、内側の穴へと出します。

蝶々結びをしたら紐の先を下の穴に通すだけ！面倒な手間がないのがうれしいですね。

透明なアイテムなので目立ちにくいですが、光の角度によっては反射して見えることがあります。ただし靴紐の結び目に隠れるデザインなので、実際に見てみるとそれほど目立ちませんでした。

キレイに装着するコツは強く締めすぎないこと。あまり強く締めるとシート部分が寄ってしまい見た目が不格好になってしまうので、ある程度余裕をもってセットするのがおすすめですよ！

実際に『靴ひもストッパー 2個入』を付けてウォーキングに出かけてみたのですが、一度も靴紐がほどけることなく快適。歩行時の安心感が格段にアップしました。

今回はセリアで購入した『靴ひもストッパー 2個入』をご紹介しました。目立ちにくいデザインで見た目のお洒落さはそのままに、機能性だけプラスできるスグレモノ。手軽に取り入れられるので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。