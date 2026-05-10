「松葉杖を頼りに出ていった」――英メディアが伝えた三笘薫の“痛々しい近影”　開幕迫るW杯に向けて不安高まる緊迫事態「日本の懸念材料となるのは確実」

ピッチからは自ら歩いて去っていった三笘(C)Getty Images

痛々しい姿が目撃された。現地時間5月9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で、左太もも裏のハムストリングを痛めて負傷交代したブライトンの三笘薫だ。

【動画】事態の重さを感じさせる苦悶の顔 三笘薫が負傷した瞬間

北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで約1か月と迫る中、日本代表にとっても気が気でないアクシデントだ。前半から幾度かチャンスを創出していた三笘は、55分にドリブルを仕掛けようとボールを持ち出した瞬間に自らプレーをストップ。左のハムストリングを押さえてピッチに倒れ込んだ。

ジョエル・ヴェルトマンと交代した際には、自力でロッカールームに引き下がったものの、本人の苦悶の表情は事態の深刻さを物語った。実際、試合後にブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査結果を待たなければならない」とした上で、「（痛めたのは）ハムストリングで間違いないが、あまりいい状態には見えなかった」と険しい顔つきで語った。

以前も痛めていたハムストリングを再び負傷したとあれば、中長期の負傷離脱は避けられない。今月15日にメンバー発表を控えているW杯に向けても、影響は避けられない負傷とみられる。

今は軽傷であることを願うしかないが、地元メディアでは三笘の“近影”がリポートされている。ニュースサイト『The Argus』は、「3-0と勝利を収め、概ね穏やかで明るい午後の試合にあってミトマだけが不安を招いた」と記し、スタジアムから去る28歳の姿を伝えている。