中村芝翫の妻・三田寛子、結婚披露宴での“貴重写真”公開 亡き母への感謝つづる「誰よりも尊敬しています」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が10日、自身のインスタグラムを更新。“母の日”に、実母と写る中村との結婚披露宴ショットを公開した。
【写真】中村芝翫＆三田寛子の“貴重”な結婚披露宴写真
三田は「母の日の朝」と書き出し、「最愛の母を偲んで 慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と亡き母への思いをつづった。
投稿では「長男橋之助の結婚の準備をしながらアルバムをひらいていたら 私の結婚披露宴でお客様にご挨拶で整列した時の写真がでてきました 向かって右端が実母 この日人前に出たのが初めて」と、結婚披露宴での写真を公開。
「私も母たちに感謝の敬意をこめて 中村の母にはカードにしたため 里の母には天を仰ぎながら独り言」と、それぞれの“母”へ思いを馳せる様子を見せた。
この投稿には「素敵なお母様だったんですね」「寛子さんそっくりですねぇ」「お写真素敵」「お母様も美人」などのコメントが寄せられている。
【写真】中村芝翫＆三田寛子の“貴重”な結婚披露宴写真
三田は「母の日の朝」と書き出し、「最愛の母を偲んで 慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました誰よりも尊敬しています」と亡き母への思いをつづった。
投稿では「長男橋之助の結婚の準備をしながらアルバムをひらいていたら 私の結婚披露宴でお客様にご挨拶で整列した時の写真がでてきました 向かって右端が実母 この日人前に出たのが初めて」と、結婚披露宴での写真を公開。
「私も母たちに感謝の敬意をこめて 中村の母にはカードにしたため 里の母には天を仰ぎながら独り言」と、それぞれの“母”へ思いを馳せる様子を見せた。
この投稿には「素敵なお母様だったんですね」「寛子さんそっくりですねぇ」「お写真素敵」「お母様も美人」などのコメントが寄せられている。