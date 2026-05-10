現役UFCファイター・中村京一郎、「平良達郎タイトルマッチ」ライブビューイングに“まさかの遅刻”「寝落ちしちゃいました」 会場沸かすサプライズも
動画配信サービス「U-NEXT」は10日、東京・水道橋駅前で『UFC 328：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を開催した。日本人初のUFC世界王者誕生の瞬間を見届けようと、多くの格闘技ファンが会場に集結した。
【写真】実況解説を行う宇野薫が会場に登場
イベントには、スペシャル解説ゲストとして福田充徳（チュートリアル）、宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎選手が出演。しかし、イベント開始時に登壇したのは福田と宇野の2人のみ。中村は“まさかの遅刻”でのスタートとなった。
ライブビューイング開始から約1時間後、福田の「皆さん、大変お待たせしました！」という呼び込みとともに、中村が会場に登場。客席からは大きな拍手と歓声が送られた。
中村は「早朝から自宅でUFCを見ていたら、そのまま寝落ちしちゃいました」と苦笑い。「社会人として失格ですからね」と福田からツッコミを受ける場面もあったが、「お詫びに皆さんへプレゼントを持ってきました！」と、UFCキャップをサプライズでプレゼント。会場の熱気をさらに高めた。
なお、同大会のメインイベントでは、UFC無敗の現ミドル級王者ハムザト・チマエフが、元王者で同級3位のショーン・ストリックランドと対戦。初防衛戦に挑むチマエフが連勝記録を伸ばすのか、それともストリックランドが王座返り咲きを果たすのか、注目が集まっている。U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。
【写真】実況解説を行う宇野薫が会場に登場
イベントには、スペシャル解説ゲストとして福田充徳（チュートリアル）、宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎選手が出演。しかし、イベント開始時に登壇したのは福田と宇野の2人のみ。中村は“まさかの遅刻”でのスタートとなった。
中村は「早朝から自宅でUFCを見ていたら、そのまま寝落ちしちゃいました」と苦笑い。「社会人として失格ですからね」と福田からツッコミを受ける場面もあったが、「お詫びに皆さんへプレゼントを持ってきました！」と、UFCキャップをサプライズでプレゼント。会場の熱気をさらに高めた。
なお、同大会のメインイベントでは、UFC無敗の現ミドル級王者ハムザト・チマエフが、元王者で同級3位のショーン・ストリックランドと対戦。初防衛戦に挑むチマエフが連勝記録を伸ばすのか、それともストリックランドが王座返り咲きを果たすのか、注目が集まっている。U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。