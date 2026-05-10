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YouTubeチャンネル「チームWADA【本物の外科医YouTuber】」が、「アメリカで働く本物の外科医の1日に密着してみた」と題した動画を公開した。シカゴ大学病院で働く心臓外科医の北原氏が、週に1回派遣されるメソジスト病院での1日に密着し、「1億、2億稼げる」というアメリカの外科医の給与事情や医療現場のリアルを赤裸々に語った。



朝6時、出勤する車内から動画はスタート。本務であるシカゴ大学病院ではなく、インディアナ州のメソジスト病院へ向かう理由について、前任者が辞めたため派遣されて手術を行っているという裏話を披露した。



病院に到着し、手術前の準備を進める中では、来週手術予定の患者情報をチェック。ドラッグユーザーの患者に対する治療の難しさや、感染症リスクなど、アメリカならではの医療現場の過酷な現実を明かした。さらに、手術室では愛用している約40万円の拡大鏡が「病院負担」であることなど、普段は見られない裏側も紹介している。



すべての業務を終えた帰りの車内では、アメリカの外科医の給与事情に言及。「1億、2億稼げるわけよ」とインセンティブによる高額な報酬体系について語りつつも、自身は固定給であると明かす場面も。また、学生や若手に厳しいスタッフの存在に触れ、「お疲れ様ですって言ってあげればいい」と、厳しいスタッフをかわす持論を展開した。



動画の最後には、多忙なスケジュールの合間にYouTube企画の打ち合わせをする様子も収められている。アメリカのリアルな医療事情とともに、飾らない北原氏の人柄やタフな日常が垣間見える、興味深い密着動画となっている。