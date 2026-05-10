「すごい話…」元ABCテレビ東留伽アナ、プロポーズされ“夜逃げ”→“無一文”の過去明かす「非常に身の危険を感じ」
フリーアナウンサー／アーティストの東留伽（28）が、5月2日放送のTOKYO FM『すきもあミ―ジアム』（毎週土曜 深0：00）に出演し、その模様がYouTubeで公開された。
【動画】東留伽アナ、トルコで夜逃げの事態を明かす
東アナは、好きなこととして「1人旅」についてトーク。ABCテレビ時代に休職してフランスに留学した際、「1人で14ヶ国ぐらいヨーロッパを中心にめぐってきました」と振り返った。
特に、ブルガリア、トルコ、ギリシャの3ヶ国が交わる国境があり「そこを通りたかった」という。そこで、トルコのエディルネからブルガリアのプロブディフまでバスで移動に挑んだ。
しかし「トルコのエディルネで泊まったところのホストにトルコ語でプロポーズされてしまって」と驚きの事態に。「非常に身の危険を感じまして、トルコで夜逃げしたんです」と明かした。
「朝の4時ぐらいに荷物まとめて逃げて、そのままバスに飛び乗ってブルガリアまで行った」というが、さらなるトラブル。「夜逃げの最中に財布を失くしてしまったんですよ」「無一文の状態」になったという。偶然隣に座ったブルガリア人が日本人に親切で、立て替えてくれたと語った。
共演者からは「すごい話…」と声があがるトークとなった。
【動画】東留伽アナ、トルコで夜逃げの事態を明かす
東アナは、好きなこととして「1人旅」についてトーク。ABCテレビ時代に休職してフランスに留学した際、「1人で14ヶ国ぐらいヨーロッパを中心にめぐってきました」と振り返った。
特に、ブルガリア、トルコ、ギリシャの3ヶ国が交わる国境があり「そこを通りたかった」という。そこで、トルコのエディルネからブルガリアのプロブディフまでバスで移動に挑んだ。
「朝の4時ぐらいに荷物まとめて逃げて、そのままバスに飛び乗ってブルガリアまで行った」というが、さらなるトラブル。「夜逃げの最中に財布を失くしてしまったんですよ」「無一文の状態」になったという。偶然隣に座ったブルガリア人が日本人に親切で、立て替えてくれたと語った。
共演者からは「すごい話…」と声があがるトークとなった。