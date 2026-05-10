◇ITTF世界卓球選手権 女子団体戦(日本時間9日、ロンドン)

日本がドイツを破り、決勝進出を決めました。

ステージ1で3連勝を飾り決勝トーナメントに進出した世界ランク2位の女子日本代表。トーナメントではクロアチア(同20位)、ルクセンブルク(同27位)、ウクライナ(同28位)を撃破、9日の準決勝はこの大会グループリーグで勝利したドイツ(同4位)と対戦しました。

1番手の張本美和選手が1ゲームを落としたものの、その後は3ゲームを連続でものにし、3ー1（5ー11、12ー10、11ー3、11ー8）で先勝します。さらに2番手の早田ひな選手もドイツのエース・ウィンター選手に2ゲーム先取されますが、驚異の巻き返しでフルゲームの末3-2（10ー12、6ー11、11ー5、11ー9、11ー6）で勝利。そして最後は、橋本帆乃香選手がストレート勝利（11ー8、11ー5、11-5）を収め、ドイツを退けました。これで女子日本代表は、この大会銀メダル以上を確定させました。

準決勝のもう1カードは、中国（同1位）対ルーマニア（同7位）。第1試合では、世界ランキング1位の孫穎莎選手が圧倒的な強さを見せつけストレート勝利。第2試合でも世界ランキング2位の王曼碰選手が相手を寄せ付けず、中国が主導権を握ります。最終ゲームでも蒯曼選手がルーマニアのアンドレア・ドラゴマン選手を下し、中国が快勝で決勝進出を決めました。

女子日本代表は55年ぶりの頂点をかけて、10日に行われる決勝で中国と対戦します。

▽決勝

中国ー日本

▽準決勝結果

中国3ー0ルーマニア

日本3ー0ドイツ

▽今大会の女子日本成績

〈グループリーグ〉

第1戦 ○ 3-0 イングランド

第2戦 ○ 3-1 フランス

第3戦 ○ 3-1 ドイツ

〈トーナメント〉1回戦 ○ 3-0 クロアチア2回戦 ○ 3-0 ルクセンブルク準々決勝 ○ 3-0 ウクライナ準決勝 ○ 3ー0ドイツ