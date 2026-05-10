◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が１０日、出場選手登録を抹消された。

プロ２０年目の今季は開幕ローテーション入りした先発６人の中で唯一、ここまでフル回転。６試合に先発し３勝１敗、防御率２・２７と安定した内容でチームを支えてきた。

開幕４連勝と、日米通算２０４勝目を狙った前日９日の敵地・中日戦では今季最短の５回で同ワースト４失点し今季初黒星。自責点は１だった。

チーム最年長ながらここまでフル稼働が続く右腕。交流戦まで６連戦がない日程の兼ね合いもあり、リフレッシュを込めての抹消とみられる。

チームは現在３連敗中の４位。目の前の１勝を全員で目指しながら上位浮上を目指している。その中で投手陣は無理のない運用でシーズン終盤を見据えたローテも形成している。昨年は勝負の夏場以降に先発陣が不調となり苦戦。その反省から今年は起用を徹底している。則本は４月２９日にリフレッシュのため登録抹消。井上は４日に、ドラフト１位左腕の竹丸も７日に登板間隔を空けるため登録抹消となっていた。