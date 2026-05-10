脳梗塞を発症し治療に取り組んでいる、鈴木愛來（さら）さんが５月９日、自身のＸを更新。

予定されていた、アイドルグループ「Nü FEEL.（ニューフィール）」への加入を見送ることを公表しました。



【写真を見る】脳梗塞 治療中・鈴木愛來さん(19) アイドルグループへの加入を見送り 「パフォーマンスをお見せすることが難しい状況」「ステージに立つことなく、このような形でのご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び」





鈴木愛來さんは「いつも応援してくださっているファンの皆様へ この度、予定しておりましたNü FEEL.への加入を見送らせていただくこととなりました。」と、投稿。





続けて「既に公表しております通り、現在脳梗塞の療養中であり、Nü FEEL.の一員として皆様の前でパフォーマンスをお見せすることが難しい状況にあります。」と、明かしました。





そして「体調や今後の治療等を踏まえ、時間をかけて何度も考えた結果、今回の加入を見送らせていただくという決断に至りました。」と、綴りました。









最後に、鈴木愛來さんは「ステージに立つことなく、このような形でのご報告となってしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。」「まずは手術に向けて、治療と療養に専念させていただきたいと思っております。短い間ではございましたが、温かい応援を本当にありがとうございました。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「治療に専念して、しっかり治してからまた考えましょう。 待ってます。絶対大丈夫だから頑張ろう！」・「いつまでも待ってるね また元気な姿で再会できるのを楽しみにしてるね」・「また元気になって、アイドル活動が出来ますように」などの反響が寄せられています。









今年２月、鈴木愛來さんに関して、所属事務所は「この度、Nü FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします」「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」「Nü FEEL.」公式Xに掲載した文書で公表。



その後、手術が５月に予定されていることを、鈴木愛來さんが自身のXで明かしていました。







【担当：芸能情報ステーション】