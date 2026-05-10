子どもが家のお金を盗んでいたら、すごくショックですよね……。今回は、息子にお金をとられ、教育し直したお母さんのエピソードをご紹介します。

お金盗まれるってどういう気分？

「小3の息子が私の財布から1,000円盗みました。今回はたまたま気づいたけど、前から何度も盗んでいたことが発覚……。『漫画やカードが欲しかったけど、お小遣いじゃ足りないし頼むのも面倒くさいから勝手にとった』と。息子は反省もしていないようで、本当に腹が立ちました……。

ある日、私の母が息子の進級祝いにと、お小遣いで1,000円あげていました。息子は大喜びで財布にしまっていました。翌朝、息子は『お金がなくなってる！』と大泣きしていて。『お母さん知らない？』と聞いてきたので『お母さんが盗んだよ？』と答えたら唖然としていました。

『あんたに1,000円盗まれて生活費が足りなかったから勝手にとった』『ねえ、お金盗まれるってどういう気分？』と聞いたら、ようやく自分のしたことが悪いことだと理解したようです。自分が同じことをされないと理解できないのかって思ったら情けなかったけど……根気強く教えていこうと思います」（体験者：40代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ お小遣いが足りないのなら、ちゃんと理由を話してお母さんに頼むべきですよね……。いくら子どもでも、勝手にお金を盗むなんて許せません。同じことをされて、どれだけひどいことをしていたか、ようやく理解できたのでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。