中村敬斗が最終節で脅威の4ゴール、シーズン14得点!! 関根大輝もアシストも…スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰ならず

中村敬斗が最終節で脅威の4ゴール、シーズン14得点!! 関根大輝もアシストも…スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰ならず