中村敬斗が最終節で脅威の4ゴール、シーズン14得点!! 関根大輝もアシストも…スタッド・ランスは1年でのリーグアン復帰ならず
スタッド・ランスのFW中村敬斗が9日、リーグドゥ(フランス2部)最終節のポーFC戦で4得点の大活躍を見せた。チームは5-3で勝利したものの、他会場の結果を受けて昇格プレーオフ進出を逃して1年でのリーグアン復帰は果たせなかった。
勝って1部昇格の可能性を残したいS・ランスは2点を先取されるも、FWモハメド・ダラミーが前半25分に1点を返した。すると同39分、スルーパスでペナルティエリア左を取った中村がカットインから右足を振り抜いて同点ゴールを奪った。
中村は2-2で折り返した後半4分、スルーパスに反応してゴール左に流し込んで逆転ゴールをゲット。同15分にはゴール前でフリーの状態から落ち着いてゴールネットを揺らしてハットトリックを達成した。止まらない中村は同31分、DF関根大輝のパスをペナルティエリア内で受けると冷静にGKとの1対1を制し、脅威の1試合4得点とした。
中村はLASKリンツ(オーストリア)時代以来となるキャリアハイの1シーズン14得点。得点ランキングは4位タイに終わった。ただ、チームは1年での1部復帰を果たせず、来季も2部を戦うことになった。
勝って1部昇格の可能性を残したいS・ランスは2点を先取されるも、FWモハメド・ダラミーが前半25分に1点を返した。すると同39分、スルーパスでペナルティエリア左を取った中村がカットインから右足を振り抜いて同点ゴールを奪った。
中村はLASKリンツ(オーストリア)時代以来となるキャリアハイの1シーズン14得点。得点ランキングは4位タイに終わった。ただ、チームは1年での1部復帰を果たせず、来季も2部を戦うことになった。