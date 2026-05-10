開催：2026.5.10

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 4 - 2 [カージナルス]

MLBの試合が10日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとカージナルスが対戦した。

パドレスの先発投手はランディ・バスケス、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。

4回表、7番 ネーサン・チャーチ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 SD 0-1 STL

5回裏、7番 タイ・フランス 初球を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SD 1-1 STL、2番 フェルナンド・タティス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 3-1 STL

8回表、2番 イバン・へレラ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 SD 3-2 STL

8回裏、3番 マニー・マチャド 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 4-2 STL

試合は4対2でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで3勝4敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 11:08:16 更新