開催：2026.5.10

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 6 - 1 [マリナーズ]

MLBの試合が10日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとマリナーズが対戦した。

Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

1回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 2-0 SEA

3回裏、3番 ミゲル・バルガス 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでWソックス得点 CWS 4-0 SEA

5回表、1番 ロブ・レフスナイダー 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでマリナーズ得点 CWS 4-1 SEA

5回裏、3番 ミゲル・バルガス 11球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 5-1 SEA

8回裏、9番 エドガー・ケーロ 7球目を打ってライトゴロ 3塁ランナーは本塁へでWソックス得点 CWS 6-1 SEA

試合は6対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのアンソニー・ケイで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はマリナーズのルイス・カスティジョで、ここまで0勝4敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.230となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 11:10:16 更新