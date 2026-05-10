「イヤーワームになりやすい人の特徴」はご存知ですか？【医師解説】

イヤーワームになりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「イヤーワーム（言葉やメロディが頭から離れない現象）」はなぜ起きる？【医師解説】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

イヤーワーム（ディラン効果）とは？

イヤーワームとは、ある音楽やメロディーの一部分が、本人の意思とは関係なく頭の中で何度も思い浮かぶ状態のことをいいます。日常生活の中でふとした瞬間に思い出し、意識していないにもかかわらず同じフレーズが流れ続ける経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

この現象は英語では「Earworm」と呼ばれ、心理学や認知科学の分野でも広く知られています。ボブ・ディランの曲で起こりやすいという説から「ディラン効果」と表現されることもありますが、正式な医学用語ではなく、学問的に定義された概念ではありません。

イヤーワームは多くの場合、健康な人にも起こるごく一般的な心の働きの一つとみられています。

イヤーワームになりやすい人の特徴

イヤーワームは誰にでも起こりますが、体質や性格、生活習慣によって起こりやすさには差があります。

音楽に親しむ機会が多い人

日常的に音楽を聴く習慣がある人や、演奏・歌唱などに親しんでいる人は、音楽の記憶が豊富なためイヤーワームを経験しやすくなります。

真面目で考え込みやすい性格

一つのことを深く考えがちな人や、集中力が高い人は、頭の中で同じ情報を反復しやすい場合があります。

ストレスを感じやすい生活習慣

日常的に忙しく、精神的な余裕が少ないと、イヤーワームの症状が出やすくなるとみられています。

「イヤーワーム」についてよくある質問

ここまでイヤーワームについて紹介しました。ここでは「イヤーワーム」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

イヤーワームは病気なのでしょうか？

木村 香菜（医師）

イヤーワーム自体は多くの場合、病気ではありません。健康な人にも起こる一般的な現象であり、自然に消えることがほとんどです。ただし、強い苦痛を伴う場合には専門家に相談すると安心です。

ストレスが溜まっているとイヤーワームを発症しやすいのでしょうか？

木村 香菜（医師）

ストレスが直接の原因とは限りませんが、ストレスや疲労が強い状態ではイヤーワームが起こりやすくなる場合があります。心身のケアが大切です。

まとめ

イヤーワームは、誰にでも起こりうる身近な心の現象です。多くの場合は一時的なもので、過度に心配する必要はありません。

生活リズムを整え、ストレスを溜め込まないことが予防や対処につながると考えられます。気になる症状が長く続く場合には、無理をせず、心療内科や精神科の専門医に相談することも検討しましょう。

「イヤーワーム」と関連する病気

「イヤーワーム」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

精神・神経系の病気

強迫性障害（OCD）

不安障害

うつ病

注意欠如・多動症（ADHD）

イヤーワームがあるからといって、これらの病気があると判断されるわけではありません。日常生活への支障が大きい場合に、専門的な評価が検討されます。

「イヤーワーム」と関連する症状

「イヤーワーム」と関連している、似ている症状は3個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

集中力が続かない

頭が休まらない感覚

考えが止まらない

これらの症状では、脳内の情報整理がうまく進まず、同じ思考やイメージが反復される感覚が強まる場合があります。その結果として、音楽のフレーズが意識に残りやすくなることがあります。

参考文献

Euser AM, Oosterhoff M, van Balkom I. Stuck song syndrome: musical obsessions - when to look for OCD. Br J Gen Pract. 2016

Song Stuck In Head A Sign of ADHD? Let’s Get the Facts Straight! - The Minds Journal

ADHD（注意欠如・多動症） | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター

音楽幻聴（楽音性耳鳴）に関する臨床的検討. Audiology Japan. 2019

Psychologists identify key characteristics of earworms-American Psychological Association