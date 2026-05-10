開催：2026.5.10

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 4 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が10日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとヤンキースが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

1回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 MIL 0-1 NYY

4回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでヤンキース得点 MIL 0-2 NYY

7回裏、4番 ジェーク・バウアーズ 初球を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-2 NYY

8回裏、3番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 2-2 NYY

10回表、5番 ライアン・マクマーン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 MIL 2-3 NYY

10回裏、1番 ジャクソン・チョウリオ 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 3-3 NYY、3番 ウィリアム・コントレラス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 4-3 NYY

試合は4対3でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで7勝0敗0S。負け投手はヤンキースのフェルナンド・クルーズで、ここまで3勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 11:30:18 更新