66年ぶり優勝目指す首位ハーツが痛恨ドロー…セルティックはダービー勝利で勝ち点「1」差に
スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）で首位に立つハーツにとっては痛恨の勝ち点取りこぼしになった。
スコティッシュ・プレミアシップ第36節が9日に行われ、首位ハーツは4位マザーウェルと対戦。25分にオウンゴールから先制を許すと、43分にローレンス・シャンクランドが同点弾を決めたものの、勝ち越すことはできず。1−1のドローに終わった。
この結果、1959−60シーズン以来、66年ぶり5回目の優勝を目指す首位ハーツは、残り2試合で最終節に2位セルティックとの直接対決を控えているなか、同クラブとの暫定勝ち点差は「4」となった。なお、両チームの得失点差は「5」ある。
日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が所属し、5連覇を目指すセルティックは、10日に行われる第36節で3位レンジャーズとの今季最後の“オールドファーム”を控えており、この試合に勝利すれば首位ハーツとの勝ち点差を「1」に縮めることができるが、果たして今季最後のダービーマッチで白星を飾ることはできるのだろうか。
スコティッシュ・プレミアシップ第36節が9日に行われ、首位ハーツは4位マザーウェルと対戦。25分にオウンゴールから先制を許すと、43分にローレンス・シャンクランドが同点弾を決めたものの、勝ち越すことはできず。1−1のドローに終わった。
この結果、1959−60シーズン以来、66年ぶり5回目の優勝を目指す首位ハーツは、残り2試合で最終節に2位セルティックとの直接対決を控えているなか、同クラブとの暫定勝ち点差は「4」となった。なお、両チームの得失点差は「5」ある。
日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が所属し、5連覇を目指すセルティックは、10日に行われる第36節で3位レンジャーズとの今季最後の“オールドファーム”を控えており、この試合に勝利すれば首位ハーツとの勝ち点差を「1」に縮めることができるが、果たして今季最後のダービーマッチで白星を飾ることはできるのだろうか。