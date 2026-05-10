京都はＤＦアピアタウィア久選手を中心に魂のディフェンスを披露。ゲストの元日本代表ＤＦ安田理大さんが「身体を張るところを見せられた」と、その心意気に頷いた。

初のアジア切符を掴んだ京都は百年構想リーグで何を見せられるのか、注目だ。



▼猛攻を受ける中“魂の顔面ブロック”



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ゲストに準レギュラーの元日本代表ＤＦ安田理大さんを迎えた。

Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴグループの京都サンガＦ．Ｃ．対清水エスパルスに注目。逆転負けを喫した一戦だったが、安田さんは京都の「しっかり身体を張るところは見せられた」と意地を評価した。

京都が先制しながらも、退場者を出すなどアクシデントにも見舞われ、清水に逆転を許した試合。

後半の立ち上がりに押し込まれるも、ＤＦアピアタウィア久選手らを中心に粘り強い守備を見せた。

猛攻を受ける中で、ＤＦ鈴木義宜選手とＤＦアピアタウィア選手が“魂の顔面ブロック”。安田さんは「２回もありましたもんね。身体を張るところは見せられた」と称えた。

京都は２０２６－２７シーズンのＡＦＣチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）プレーオフ出場が決定。混戦の百年構想リーグでさらなる積み上げに期待したいところだ。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年５月３日（日）放送分の収録より）