ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉ÷µª°Ñ°÷Ä¹¡©¡¡Ë½¸ÀÁûÆ°¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ëà¸ý¥Á¥ã¥Ã¥¯á¥Ý¡¼¥º
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÉ÷µª°Ñ°÷Ä¹¡ª¡©¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬À¤³¦°ì·³ÃÄ¤ÎÃá½ø¤âÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤¬£±£³Ï¢Àï¤Î£²ÀïÌÜ¡£Á°Æü£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤«¤é£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Þ¤Ç¤Î£·»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÃ«¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤êÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤âÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï³ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤³¤Ö¤·¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÂçÃ«¤Ï¥À¥ë¥È¥ó¡¦¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸ý¤ò¥Á¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÀµÊá¼ê¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¸Â¤é¤ì¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÇÌÔÂÇ¤ò·ÑÂ³¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¤Ï£±£¹»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£·ÂÇÅÀ¡¢£Ï£Ð£Ó£±¡¦£±£²£´¤òµÏ¿¤·¡¢ÂçÃ«¤¬Åê¼ê¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»î¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ï£Ä£È¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ø¤ÎË½¸À¤ä´í¸±¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤¬²¿ÅÙ¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀå²Ò¤òËÉ¤°¤Ù¤¯¸åÇÚ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡Ä¡£ÂçÃ«¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ý¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡×¡Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÈÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ã¤Æ¤ª¸ý¥Á¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¡ØÍ¾·×¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±¿É¸ý¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£