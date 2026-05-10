派手髪と奇抜な衣装で魅せる人気日本人女子レスラーが最新衣装のポートレートを公開。彼女らしいスタイルと“オーラ全開”のビジュアルでファンを楽しませている。

【画像】日本人美女、“ビジュ爆発”新コスチュームのソロショット

WWE女子スーパースターのジュリアが自身のインスタグラムを更新。新しいリングギアで撮影されたポートレートショットを大量投稿した。

新しいコスチュームはブルーのグラデーションをうまく活用し、スパンコールやファーなど異素材をミックスしたド派手仕様。シルバーとネイビーの印象的なヘアスタイルにこの衣装を組み合わせ、彼女らしく見事に着こなしている。

両手を広げ、空を見上げるポーズで撮影されたカットではまさにスーパースターのオーラを身に纏っているようにみえる。投稿には約1.9万件の“いいね”が押され、「お見事」「美しい」「いつまでも私のチャンピオン！」「カッコイイ！美しい美貌！最強伝説！」と絶賛のコメントが並んでいた。

“祭典”レッスルマニアへの出場は惜しくも叶わなかったジュリアだが、一新されたストーリーではさっそく苦境に立たされている。保持していたWWE女子US王座は実力者ティファニー・ストラットンに奪われ、相棒として連れ添っていた有望株キアナ・ジェームズとの関係もギクシャク。新たなリングギアで心機一転、奮起を期待したいところだ。

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