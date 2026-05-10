人生100年時代、現役世代を駆け抜けた後はどのように過ごせばいいのでしょうか。精神科医の保坂隆先生いわく、人生後期は無理をせず「ほどほど」をキーワードに過ごすことが大切とのこと。『精神科医が教える 人生を楽しむ ほどほど老後術』より、日常生活を元気に楽しく暮らすための知識をご紹介します

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「メガネをどこに置いたか忘れてしまった」「駅前で会った人の名前が思い出せない」「メモを持たないと買い忘れが多い」など、物忘れは誰にでも起こります。

ただし、笑い話ですむうちは気にすることはありませんが、不安がつきまとうようになったら、「脳の若返り」を心がけたほうがいいでしょう。

筋力をつけるには大変なトレーニングが必要ですが、維持するにも努力が必要です。脳も同様で、使わなければ、それだけ早く衰えてしまいます。毎日ほんの少しずつでも脳のトレーニングを積み重ねることが大切です。

脳トレと聞いて「なんだか難しそう」とか、「あまり気が向かないな」などと思う人がいるかもしれません。でも、心配ご無用。脳トレで一番大事なのは楽しむことだからです。

シニアの物忘れがひどく進行する条件は、「趣味なし、交友なし、遊びなし」だといわれています。それならば、遊び心があれば、若さをキープできるでしょう。

脳トレも、笑顔で取り組めば、さらに効果は高くなります。肩の力を抜いて、リラックスして、気楽にチャレンジしてください。

まず、基本的に使うのは「手」です。手には脳や内臓と直結しているツボがたくさんあり、指や手のツボに刺激を与えるだけで、脳にもよい影響を与えられます。

脳活に効くトレーニング

（1）指まわし

両手の指の先を合わせて顔の前でボールのような形をつくり、親指から順番に向かいあった指をぐるぐるとまわしていきます。ここで注意するのは、まわす時に指どうしがなるべく触れあわないようにすることです。

親指、人差し指、中指、薬指、小指の順に、それぞれ20回ほどまわし、慣れてきたら小指から親指に向かって、反対まわしにも挑戦。最初はうまくいかなくても、あせらずに、ゆっくりと時間をかけてやりましょう。

指まわし体操を続けると、脳の活性化や自律神経の安定、運動機能の向上などが望めるのとともに、脳の衰えの防止効果も期待できます。

まずは３か月ほど続けてみてください。徐々に動きがスムーズになっていくのに気づき、自信も湧いてくるはずです。

（2）一人じゃんけん

一人でやるじゃんけんで、ルールは「左手に勝たせるか、右手に勝たせるかを決めて、決めたほうの手が必ず勝つ」ようにします。

勝つほうの手がグーを出せば負けるほうの手はチョキ、同様に、パーならグー、チョキならパーというように、瞬時に負ける手を出すのですが、簡単そうで、いざやってみるとなかなか難しいもの。

間違えても、「あら違った」「また勝っちゃったわ」などと笑い飛ばせるのがいいところ。自然に笑えてしまいますから、脳トレとして効果倍増です。

（3）○△体操

両手を前に出して、片方の手で大きな○を描くと同時に、もう片方の手では大きく△を描くという単純な体操。ピアノやドラムなどを演奏していた経験のある人には簡単な動作でも、慣れない人が両手で違う動きをするのは至難の業。しかし、難しいだけに効果も大きく、１日５分ほどでも毎日続けると、脳の衰えを防ぐことができます。

（4）耳たぶマッサージ

耳には、足の裏や手と同じように、全身のツボが集中しています。とくに、自律神経や新陳代謝に関係するツボを刺激すると、脳の活性化を促す効果があります。

まず手のひらで耳全体を優しくこすります。耳の裏全体を上から下へ、下から上へとそれぞれ10秒ほどかけてこすります。力の入れ具合は、強すぎないように、優しいタッチを心がけてください。

次に、３分ほどかけて耳たぶを柔らかくもみます。気持ちのいい程度の強さでもんでいると、耳たぶが少し熱くなってきます。

最後に、耳を人差し指と中指ではさんでゆっくりマッサージすれば終わり。

このマッサージは１日に１~２回程度やれば十分ですが、とくに寝る前がおすすめです。シニアになると睡眠障害の影響で認知機能の低下を加速させることがあります。寝る前の耳たぶマッサージは自律神経を整えるため、眠りに入りやすくなり、質のいい睡眠に役立つというわけです。



（写真：stock.adobe.com）