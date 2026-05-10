＜楽になるんじゃなかったの！？＞幼稚園は親参加の行事が多くてしんどい！小学校に入ったら楽になる？
幼稚園や保育園、小学校では親同士の繋がりが濃くなりがち。ママ友ができて楽しい思いをする人もいれば、人付き合いに疲れてしまう人もいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには幼稚園行事に関するこんなコメントが。
『幼稚園行事しんどい。小学校になったらもっと親参加の行事とかあるのかな。本当ダメな親でごめんだけどしんどい』
幼稚園にお子さんを通わせている投稿者さん。しかしお子さんの通う幼稚園の行事やイベントの多さ、ほかの保護者との関わりの濃さなどから、毎回疲れ切ってしまい、ついにはメンタルにもきてしまったのだとか。そこで小学校になったら幼稚園と違って行事やイベントなどが減るのかどうかと、先輩ママたちに尋ねていました。
『幼稚園のほうが親参加が多かったよ。周りの親子にも気を使う場面が多かった。小学校は参観日くらい。ギリギリの時間に行って、子どもに手を振って、授業終わったら子どもと一緒にさっさと帰る。時間があれば掲示物を見てればいい』
『幼稚園によっては本当に保護者参加の行事が多いよね。子どもの園も、参観や行事が月に何回もあって結構大変だった。小学校は学期ごとに参観と面談、それ以外で保護者が顔を出す主要行事は運動会と発表会くらい。そのほかはほとんどの人が不参加の小さなイベント』
『小学生になればがっつり働いてる家庭の子とも一緒になるし、大丈夫でしょ。幼稚園特有のベタベタ感はないよ』
ママたちからは「小学校以降は親参加の行事が少なくなっていくよ」、「幼稚園は大変だよね」といったコメントが寄せられていました。お子さんを幼稚園に通わせていたママたちも、運動会でクラスカラーのグッズを揃えたり、進級時に担任の先生へのプレゼントをクラスの保護者みんなで相談しながら贈ったり。幼稚園の懇親会や保護者会でLINE交換をしないといけない空気になり、グループLINEで何百通も送り合うといった経験をしたママもいました。それが苦ではない人にとっては何とも思わないかもしれませんが、「面倒」、「気疲れする」と思っていたママも少なくないのではないでしょうか。一方で小学校に入ると親が参加する行事は授業参観や運動会、発表会くらいで、それ以外では親同士が顔を合わせる場面はとても少なかったというコメントがありました。
PTA役員になるとそれなりに大変かも
『学校や地域によるけど旗当番、子ども会、PTA役員とかで大変な場合はあるかも』
『PTA役員になったら大変だよね。うちの子の小学校は地域のお店にお話を聞きに行くとかがあって、そのときはお手伝いに行ったよ。子ども相手だから楽しかったけどね』
『行事って運動会や参観日を見に行くのと懇談、宿泊や修学旅行の説明会くらいじゃない？ PTAや子ども会の役員仕事、旗当番、宿題のチェック等々、親だけが地味に頑張らないといけない「無償労働」が増える気がする』
PTA役員になると親同士の関わり以上に、仕事としての役割が増えていき、それが少なからず負担になったというコメントもありました。PTAが廃止されている小学校もちらほら出てきていますが、まだまだ公立小学校では保護者がPTAという形で学校運営に協力しているところが多いでしょう。またPTA役員としての仕事以外にも送迎や登下校の旗振り、ボランティア活動などで学校に関わることは少なくありません。子どもの宿題がスタートすればそのチェックや毎日の連絡帳の確認など、地味な作業も幼稚園時代よりも増えていくのではないでしょうか。高校生以上のママからは「小学校まではなんだかんだ親もやること多いよね」というコメントが寄せられていました。
小学校に入れば幼稚園のような濃い繋がりはなくなるでしょう
『小学校、年イチで親子行事あるけどマジで不要。でも人数増える分、変な親（私も含め）も増えるから気にしなくていい』
『うちの子のクラス、この前の参観日に懇談会に出たの30人中5人だよ。ほぼ出ない。クラス替えがあって先生も替わった年でも10人もいなかった』
『懇談会なんか出なくていいよ。今は親参加の行事なんかむしろ減ってきているよ』
投稿者さんは何度も幼稚園に足を運ぶ労力よりも、親参加の行事や懇親会などでほかの保護者とのコミュニケーションや関わりがしんどいと吐露していました。誰かに気を遣ったり顔見知りには挨拶をしたり、子ども同士で家の行き来があったり。こうしたほかの保護者との関わりは、小学校に入ってもゼロになることはなかなかないでしょう。しかし今まで働いていなかった人も小学校入学を機に働き始めるなどして、幼稚園時代よりも忙しくなる親も少なくありません。授業参観や懇親会も参加が必須ではなく、「仕事の都合がつけば行く」という人も出てきます。また1クラスの人数も増えることで、親同士が顔も名前も覚えていないという状況も珍しくないですよね。そのため親が行事に参加してもほかの親と話さずに帰ってくることもよくあることです。「小学校に入れば幼稚園のような濃い繋がりはなくなるから楽になるかも」と、投稿者さんを励ますコメントも寄せられていました。投稿者さんも小学校に入ったら、「行事に行かないと変な人だと思われるかな」、「ほかの親と何か話さないと」といちいち気にして気疲れすることもなくなっていくのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび