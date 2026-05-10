俳優の高橋克実が９日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。大御所俳優にタブーな質問をして、他の俳優から「ダメな話だろ！」と止められたエピソードを明かした。

自らを「ミーハー」と自認する高橋は「一番忘れられないのは、北大路欣也さんと初めて仕事させてもらったときに」と北大路と初共演したときのことを回想。「欣也さんにあんまり…、『仁義なき戦い』って映画あるじゃないですか、あの話をしちゃいけないって雰囲気があったんですよ。ずーとあったんですよ、俳優の中で」と、北大路が若きチンピラ役で出演した１９７３年公開の映画「仁義なき戦い 広島死闘編」の話は、当時、俳優仲間でタブーとされていたと明かした。

ＭＣの加藤浩次が「それ何で聞いちゃダメだったんですか？」と聞くと、「いろいろ役（配役）が変わったりしたとか…。そんなこと知らなかったんで。打ち上げだったんですけど、ドラマの。『欣也さん“仁義なき戦い死闘編”の話なんですけど…』って。周りの俳優さんが『お前、それダメな話だろ！』って…」と、事情を知らない高橋が質問を始めると、周囲の俳優が慌てて止めに入ったという。

それでも気にせず「どんどん聞いてったら、周りにどんどん俳優さんが集まってきて。で、欣也さんを囲んで『仁義なき戦い』の話をしてくださったんですよ」と快く当時の話を教えてくれたと明かした。