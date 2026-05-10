「ホワイトソックス６−１マリナーズ」（９日、シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は４打数ノーヒットに終わったが、チームはマリナーズに快勝。連敗を３で止め、再び借金３へ戻した。

村上は初回無死二塁の好機で右飛に倒れたが、走者を三塁に進めた。その後、モンゴメリーの２ランで先制。第２打席では空振り三振、第３打席では右翼後方への打球を放つとスタンドからは大歓声が上がった。

打球はウォーニングゾーンの境目で右翼手にキャッチされたが飛距離は１０６メートル。球場によってはホームランになっていてもおかしくないだけに、スタンドのファンもどよめいた。

第４打席は三振に終わり、ノーヒットゲームとなった村上。それでもバルガスが２打席連発アーチを放ち、一発攻勢でマリナーズを突き放した。

ホワイトソックスは連敗を３で止めた。３年連続１００敗超を喫したチームは首位浮上＆勝率５割を目前に迫って以降、負の連鎖が続いてしまった。そこにくさびを打った１勝。村上のバットに快音が響かなくても勝ちきったゲームは、チームの成長を感じさせた。