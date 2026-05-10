第2子出産の冨永愛、パートナーとの“幸せ”2ショットに反響「とても良い笑顔」 パートナー・山本一賢が公開
モデル・冨永愛（43）のパートナーであり俳優の山本一賢（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。冨永とのほほ笑ましい2ショットを公開した。
【写真】「とても良い笑顔」第2子出産の冨永愛＆パートナー・山本一賢の“幸せ”2ショット ※2枚目
山本は「息子が産まれた」と報告し、冨永との写真をアップ。2人は満面の笑みを浮かべており、穏やかな雰囲気が伝わってくる。
投稿では、「お父さんお母さん、俺を産み育ててくれてありがとう。俺の息子を産み毎日面倒を見てくれている愛さんにありがとう。俺を支えてくれている周りの人達にありがとう」と周囲の人への感謝や、「身勝手で自由奔放な俺だけど、せめて自分で選んだ“道”と、自分が選んだ“人”にだけは真面目でいたいな。自分の尺で一生懸命がんばるよ」と決意をつづり、「それにしても、女はやっぱすげぇや。敵わん」と尊敬の念をにじませた。
この投稿には、「おめでとうございます」「パパがんばれー！」「とても良い笑顔ですね」「末永くお幸せに」など、祝福を中心に多くの温かい声が寄せられている。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。
昨年12月に第2子妊娠を発表し、今月7日に自身のインスタで出産を報告した。お相手の山本は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動中。
【写真】「とても良い笑顔」第2子出産の冨永愛＆パートナー・山本一賢の“幸せ”2ショット ※2枚目
山本は「息子が産まれた」と報告し、冨永との写真をアップ。2人は満面の笑みを浮かべており、穏やかな雰囲気が伝わってくる。
投稿では、「お父さんお母さん、俺を産み育ててくれてありがとう。俺の息子を産み毎日面倒を見てくれている愛さんにありがとう。俺を支えてくれている周りの人達にありがとう」と周囲の人への感謝や、「身勝手で自由奔放な俺だけど、せめて自分で選んだ“道”と、自分が選んだ“人”にだけは真面目でいたいな。自分の尺で一生懸命がんばるよ」と決意をつづり、「それにしても、女はやっぱすげぇや。敵わん」と尊敬の念をにじませた。
冨永は2004年に結婚し、05年に現在モデルとして活躍する長男・冨永章胤を出産。09年4月に離婚し、シングルマザーとして一人息子を育てていた。
昨年12月に第2子妊娠を発表し、今月7日に自身のインスタで出産を報告した。お相手の山本は、映画『火の華』に主演するなど、俳優として活動中。