第1子出産の岡田結実、夜中に夫婦で作ったパンケーキ公開「ふわふわ」「罪悪感なく食べられるの嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】女優の岡田結実が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫婦で作ったパンケーキを披露した。
【写真】人気芸人の25歳娘「ふわふわ感が伝わる」夫と作った米粉パンケーキ
岡田は「子どもが変な時間に夕寝をして 夜遅くまでもりもり元気だったので 開き直って夫婦でパンケーキを作った（ほぼ夫が作った）」と報告。白い皿に乗った、ふわふわでこんがりと焼き色のついたパンケーキを披露した。使用したのは女優のMEGUMIがプロデュースするカフェの米粉パンケーキミックスで、「体に優しいのに世界一美味しい」「罪悪感なく食べられる」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「夫婦仲良しで可愛い」「ふわふわ感が伝わる」「夜中のパンケーキは最高ですね」「罪悪感なく食べられるの嬉しい」「ほぼ旦那さんが作ったの、微笑ましい」などの声が上がっている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の25歳娘「ふわふわ感が伝わる」夫と作った米粉パンケーキ
◆岡田結実「ほぼ夫がつくった」パンケーキ公開
岡田は「子どもが変な時間に夕寝をして 夜遅くまでもりもり元気だったので 開き直って夫婦でパンケーキを作った（ほぼ夫が作った）」と報告。白い皿に乗った、ふわふわでこんがりと焼き色のついたパンケーキを披露した。使用したのは女優のMEGUMIがプロデュースするカフェの米粉パンケーキミックスで、「体に優しいのに世界一美味しい」「罪悪感なく食べられる」とつづっている。
◆岡田結実の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「夫婦仲良しで可愛い」「ふわふわ感が伝わる」「夜中のパンケーキは最高ですね」「罪悪感なく食べられるの嬉しい」「ほぼ旦那さんが作ったの、微笑ましい」などの声が上がっている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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